U 17-Junioren vor Duell mit Schottland

Die U 17-Junioren können heute (ab 13 Uhr) in ihrem zweiten Duell der zweiten Runde der EM-Qualifikation in Falkirk gegen Gastgeber Schottland einen großen Schritt in Richtung EM-Endrunde machen. Nach dem Auftaktsieg gegen Georgien führt das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister die Tabelle der Gruppe drei vor den Schotten und der Tschechischen Republik (je 1) an. Zum Abschluss steht am kommenden Dienstag (29. März, ab 18.30 Uhr) in Hamilton das Duell mit der tschechischen Auswahl an.

"Die Schotten haben vor 500 Zuschauern gespielt, da müssen wir auch gegen die Stimmung gegenhalten", sagt Meister zur anstehenden Herausforderung. "Sie haben gegen die Tschechen in der Nachspielzeit ausgeglichen. Wir müssen das Thema defensive Stabilität weiter im Auge behalten".

Die acht Gruppensieger sowie die sieben zweitplatzierten Mannschaften mit der besten Bilanz gegen die Erst- und Drittplatzierten ihrer Gruppe qualifizieren sich für die EM in Israel vom 16. Mai bis 1. Juni 2022.