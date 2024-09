U 17-Junioren gewinnen souverän gegen Mexiko

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat beim Nationen-Turnier in der Sportschule Wedau in Duisburg einen souveränen 3:0 (2:0)-Sieg gegen Mexiko gefeiert.

Ein Eigentor durch Luis Mario Gamboa (23.) und Alexander Staff von Eintracht Frankfurt mit einem Doppelpack (30., 68.) sorgten für die Treffer der DFB-Junioren von Trainer Marc Meister. Im abschließenden Spiel geht es am Dienstag (ab 11 Uhr) im Traditionsduell gegen England.

Marc Meister: "Es war ein gutes Spiel"

"Es war kompliziert, die massive Defensive zu knacken. Die Jungs haben aber gute Wege gefunden. Wir haben zu Null gespielt. Das ist gut, weil das Turnier auch eine Generalprobe für die EM-Qualifikation ist", so Meister nach der Partie. "Es war ein gutes Spiel. Die Jungs haben genau das gemacht, was wir vorgegeben haben: Bälle gesucht, angenommen und gewonnen, den Block haben wir ausgespielt und ein starkes Zweikontaktspiel gehabt. Mit der nickligen Gangart der Mexikaner sind wir gut umgegangen. Am Boden waren wir Erster, Chef in der Luft und wir haben für eine sehr gute Stimmung auf dem Platz gesorgt."

Die deutsche U 17 war auf dem Hauptplatz der Duisburger Sportschule von Beginn an spielbestimmend, tat sich trotz der hohen Ballbesitzquote aber schwer, den mexikanischen Abwehrriegel zu knacken.

Frankfurts Staff schnürt Doppelpack

In der 23. Minute belohnte sich Deutschland nach einer Ecke für den hohen Aufwand und ging durch ein Eigentor in Führung. Nun kamen die Einschläge immer näher. Ein Pfostenkracher aus der Distanz (28.) läutete die druckvollste Phase der DFB-Junioren in der ersten Hälfte ein. Zwei Minuten später verlagerte das Meister-Team das Spiel klug, Zain Biazid setzte sich im Strafraum der Mexikaner stark durch und fand Staff, der zum verdienten 2:0-Halbzeitstand einschoss.

Nach der Pause kam zunächst Mexiko besser aus der Kabine und hatte durch Ian Olvera die bis dahin beste Chance des Spiels für die Gäste. Der Mexikaner verzog aber deutlich über das Tor von DFB-Keeper Jan-Mattis Wehrbein (48.). In der Folge riss das DFB-Team die Spielkontrolle wieder an sich. Staff traf in der 68. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages zum verdienten 3:0-Endstand.

Das Turnier dient der U 17 zur Vorbereitung auf die EM-Qualifikation im Oktober. Dort geht es als Turniergastgeber am 9. Oktober gegen Andorra, am 12. Oktober gegen Belarus und am 15. Oktober gegen Tschechien. Die drei Partien werden um 11 Uhr angepfiffen.

[dfb]