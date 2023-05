U 17-Junioren-EM: Alle Infos zum Turnier

Am heutigen Mittwoch (ab 20 Uhr MESZ) starten die deutschen U 17-Junioren mit ihrem ersten Gruppenspiel gegen Portugal in die Europameisterschaft 2023 in Ungarn, die bis zum 2. Juni ausgetragen wird. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das UEFA-Turnier.

Wie viele Teams nehmen teil, und in welchem Modus wird gespielt?

An der EM nehmen 16 Mannschaften teil, die bei der Auslosung Anfang April in vier Vierergruppen zugeteilt wurden. In jeder Vorrundengruppe spielt jedes Team einmal gegen jeden der drei Gruppengegner. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vierergruppen qualifizieren sich für die EM-Viertelfinalspiele, die am 27. Mai ausgetragen werden. Die Halbfinalpartien finden am 30. Mai statt, das Endspiel steigt am 2. Juni im Hidegkuti Nándor Stadion in Budapest. Die fünf besten Teams qualifizieren sich darüber hinaus für die U 17-Weltmeisterschaft vom 10. November bis zum 2. Dezember.

Wer spielt in welcher Vorrundengruppe?

Deutschland hat in Ungarn eine schwere Gruppe erwischt. Das Team von DFB-Trainer Christian Wück trifft in Gruppe C auf Portugal heute (ab 20 Uhr, Nagyerdei Stadion – Debrecen), am Samstag (20. Mai, ab 20 Uhr, Balmazújváros Varósi Stadion – Balmazújváros) auf Titelverteidiger Frankreich und am Dienstag, 23. Mai (ab 15 Uhr, DEAC Stadion – Debrecen) auf Schottland.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Ungarn, Irland, Polen, Wales

Gruppe B: Serbien, Spanien, Italien, Slowenien

Gruppe C: Portugal, Frankreich, Schottland, Deutschland

Gruppe D: Kroatien, Niederlande, Schweiz, England

Wie hat sich das deutsche Team qualifiziert?

Los ging die EM-Qualifikation in der ersten Runde mit zwei souveränen Siegen gegen Moldau (4:0) und Lettland (2:0). Damit erreichte die DFB-Auswahl trotz einer späten 0:1-Niederlage im letzten Spiel gegen die Slowakei als Gruppensieger die Eliterunde.

Dort, in der zweiten EM-Qualifikationsrunde, hat sich die U 17-Nationalmannschaft dann nach zwei eindrucksvollen Siegen und einer späten Niederlage für die Endrunde in Ungarn qualifiziert: Nach einem gelungenen Auftakt gegen die Türkei (2:1) sowie dem anschließenden Kantersieg gegen Finnland (7:0) unterlag die Mannschaft in einer dramatischen Abschlusspartie gegen Spanien mit 3:4 und verpasste somit den Gruppensieg in letzter Sekunde.

Das sagt DFB-Trainer Christian Wück

"Wir freuen uns sehr auf den Höhepunkt mit dem Jahrgang 2006. Die Europameisterschaft in Ungarn ist für uns alle eine große Möglichkeit, sich international zu beweisen. Eine herausfordernde Gruppenphase wird zeigen, wohin unser Weg gehen wird. Neben dem großen Ziel, Europameister zu werden, wollen wir Deutschland durch gute Leistungen ordentlich vertreten und uns für die mögliche Weltmeisterschaft qualifizieren."

Wo können die EM-Spiele in Estland verfolgt werden?

Alle EM-Spiele der deutschen Mannschaft werden im kostenlosen Livestream auf UEFA.tv zu sehen sein. Weitere Einblicke rund um das deutsche Team finden sich auf DFB.de und auf Social Media, beispielsweise auf dem Instagram-Account @dfb_junioren. Stadiontickets gibt es hier.

