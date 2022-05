Das Objekt der Begierde: Die EURO 2023 findet in Estland statt

U 17 in EM-Qualifikation gegen Serbien, Slowenien und Türkei

Die U 17-Juniorinnen treffen in der ersten Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2023 in Estland auf Serbien, Slowenien und die Türkei. Die Spiele werden in einem Mini-Turnier zwischen dem 1. August und 20. November 2022 ausgetragen.

Der Gruppenletzte der ersten Qualifikationsrunde steigt für die zweite Qualifikationsrunde in Liga B ab und hat keine Chance mehr, sich für die EM-Endrunde zu qualifizieren. Die anderen drei Nationen wollen eine möglichst gute Ausgangslage erzielen, um in der Auslosung für die zweite Qualifikationsrunde in einem möglichst hohen Lostopf zu sein.

EM im Rücken, WM im Visier

Deutschland geht als Titelverteidiger in die Europameisterschaft, im Finale der EURO 2022 in Bosnien und Herzegowina setzte sich die Auswahl von DFB-Trainerin Friederike Kromp am 15. Mai gegen Spanien 3:2 i.E. (1:1, 2:2) durch.

Dementsprechend war die Auslosung in Nyon für die U 17-Juniorinnen nicht die letzte Auslosung des Jahres: Am 24. Juni entscheiden sich die deutschen Gruppengegner bei der Weltmeisterschaft 2022 in Indien (11. bis 30. Oktober), für die sie als Europameisterinnen qualifiziert sind.

Alle Gruppen

Gruppe 1: Norwegen, Ungarn, Tschechische Republik, Bosnien und Herzegowina

Gruppe 2: Spanien, Griechenland, Polen, Belgien

Gruppe 3: Finnland, Österreich, Irland, Nordirland

Gruppe 4: Frankreich, Island, Italien, Schweiz

Gruppe 5: Deutschland, Serbien, Slowenien, Türkei

Gruppe 6: Dänemark, England, Ukraine, Estland

Gruppe 7: Niederlande, Portugal, Schweden, Schottland

[dfb]