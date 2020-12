U 17 in EM-Qualifikation gegen Russland, Rumänien, San Marino

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft, also der Jahrgang 2005, bekommt es in der ersten Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2022 in Israel in Gruppe 6 mit Russland, Rumänien und San Marino zu tun. Das ergab die heutige Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon.

U 16-Cheftrainer Marc-Patrick Meister, der ab Sommer 2021 die U 17 betreut, sagt: "Insgesamt wurden spannende Gruppenkonstellationen für die erste Qualifikationsrunde ausgelost. Auch unsere Gruppe verspricht interessante Spiele. Wir hoffen nun, schnellstmöglich als Mannschaft wieder zusammenzukommen, um uns anständig vorzubereiten. Mit den beiden Spielen im Oktober haben wir einen ersten Vorgeschmack auf internationale Aufgaben bekommen, unsere Qualifikationsgegner Russland, Rumänien und San Marino werden Dänemark in nichts nachstehen. Die UEFA spricht von 'wirklichem Wettbewerb' - darauf freuen wir uns jetzt sehr und werden diesen unter den aktuellen Rahmenbedingungen ambitioniert angehen."

Die Spiele der ersten Qualifikationsrunde finden im Rahmen von Miniturnieren statt, deren Gastgeber die Nationen unter sich ausmachen. Die Miniturniere werden im Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 16. November 2021 ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Teams sowie die vier Gruppendritten mit der besten Bilanz gegen die beiden Gruppenersten nehmen an der zweiten Qualifikationsrunde im Frühjahr 2021 teil, für welche die beiden topgesetzten Nationen Niederlande und Spanien ein Freilos haben. Die Endrunde findet im Mai 2022 in Israel statt.