U 17 in EM-Qualifikation gegen Lettland gefordert

Für die U 17-Junioren steht heute (ab 12 Uhr, hier im Livestream) in Chisinau gegen Lettland das zweite Spiel der ersten EM-Qualifikationsrunde in Moldau an. Nach dem 4:0-Sieg gegen Moldau am vergangenen Mittwoch kann heute Mittag der Einzug in die zweite Qualifikationsrunde sichergestellt werden. Diese erreichen die Erst- und Zweitplatzierten, sowie die vier besten Dritten aus allen Gruppen.

"Ich erwarte gegen Lettland ein ähnliches Spiel wie gegen Moldau", sagt DFB-Trainer Christian Wück. "Sie werden oft mit sieben oder acht Spielern am eigenen Strafraum stehen. In solchen Situationen müssen wir noch bessere Lösungen finden."

Am kommenden Dienstag (ab 12 Uhr) bekommt es die DFB-Auswahl im letzten Gruppenspiel mit der Slowakei in Chisinau zu tun.

