U 17 in EM-Quali gegen Niederlande, Schottland und Kroatien

Die 2. Qualifikationsrunde zur EM 2020 in Schweden (9. bis 22. Mai) hält für die deutschen U 17-Juniorinnen als Titelverteidigerinnen unangenehme Gegner parat. Für die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike Kromp geht es gegen Vizeeuropameister Niederlande, Schottland und Kroatien. Gespielt wird das Miniturnier, bei dem sich nur der Gruppensieger für die Endrunde qualifiziert, vom 12. bis 21. März 2020 in den Niederlanden. Bei der EM in Schweden geht es auch um die drei europäischen Startplätze für die U 17-WM 2020 in Indien (2. bis 21. November 2020).

"Das ist eine Hammergruppe", so Kromp. "Die Niederländerinnen sind in den letzten Jahren immer unter den besten vier europäischen Teams gewesen, letztes Jahr haben wir ja erst im EM-Finale gegen sie gespielt. Sie haben auch dieses Jahr wieder einen sehr guten Jahrgang. Auch die Spiele gegen Schottland und Kroatien werden eng, aber wir werden alle Partien positiv annehmen".

Auf dem Weg zur EM 2021 gegen Belgien, Aserbaidschan und Malta

Auf dem Weg zur EM 2021 auf den Färöer geht es für den kommenden U 17-Jahrgang 2004/2005 in der ersten Qualifikationsrunde gegen Belgien, Aserbaidschan und Gastgeber Malta. Das Miniturnier wird vom 1. bis 10. September 2020 ausgetragen. Aus den insgesamt zwölf Gruppen qualifizieren sich die beiden Gruppenersten sowie die vier besten Gruppendritten für die zweite Runde im März 2021.

"Das Turnier findet zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Saison statt", meint Friederike Kromp. "Ich denke schon, dass Belgien der stärkste Gegner sein wird. Wir wollen als Gruppensieger in die nächste Runde einziehen".