U 17 in 2. EM-Qualirunde gegen Spanien, Türkei und Finnland

Die deutschen U 17-Junioren treffen in der zweiten Qualifikationsrunde für die EM 2023 in Ungarn (17. Mai bis 2. Juni 2023) in Gruppe 4 vom 20. bis 29. März 2023 auf Spanien, Gastgeber Türkei und Finnland. Dort qualifizieren sich die acht Gruppensieger sowie die sieben besten Gruppenzweiten für das Finalturnier.

In Runde eins hatte sich die DFB-Auswahl nach zwei Siegen gegen Lettland und Moldau sowie einer Niederlage gegen die Slowakei als Gruppensieger durchgesetzt.

In Gruppe 3 der ersten Qualifikationsrunde für die EM 2024 in Zypern bekommt es die U 17 derweil vom 13. bis 22. Oktober 2023 mit der Ukraine, Finnland und Gastgeber Liechtenstein zu tun. Die 13 Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich ebenso wie die fünf Gruppendritten mit der besten Bilanz gegen die beiden Erstplatzierten ihrer Gruppe für die zweite Runde.