U 17 im zweiten EM-Spiel gegen Luxemburg

Für die deutschen U 17-Junioren steht heute (ab 16.30 Uhr) das zweite Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Israel gegen Luxemburg an. Die Auftaktpartie gegen Italien hatte das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister nach einem Kraftakt in Tel Aviv mit 3:2 für sich entscheiden können.

"Dieses Spiel geht bei Null los, aber wir wollen in der Gruppe nachlegen", sagt Trainer Meister vor dem Duell im Haberfeld Stadium in Rishon LeZion. "Wir kennen uns bei Luxemburg aus, auch weil viele Spieler bei deutschen Vereinen spielen. Wir sind sehr gut vorbereitet, alle sind auf dem Platz und wir haben eine große Vorfreude auf das zweite Spiel."

Zum Abschluss der Gruppenphase wartet auf das DFB-Team im Lod Municipal Stadium in Lod am Sonntag (ab 19 Uhr) Gastgeber Israel.