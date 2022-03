U 17 "gut vorbereitet" gegen Slowenien

Der Auftakt in die zweite EM-Qualifikationsrunde in Kosovo war für die U 17-Juniorinnen mühsam, ist aber letztendlich geglückt. Nun wartet nach dem 4:0 gegen die Gastgeberinnen heute (ab 12 Uhr) mit Slowenien in Podujevo der nächste Gegner auf dem Weg in Richtung Gruppensieg.

"Wir haben uns von Slowenien beim Österreich-Spiel einen Liveeindruck machen können. Wir werden also gut vorbereitet sein und einen guten Matchplan haben", sagt DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp. "Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie gegen den Kosovo, wobei die Sloweninnen sicherlich eine bessere Ordnung haben und auch spielerisch stärker sind." Der Nachwuchs Sloweniens unterlag im ersten Spiel Österreich mit 0:4.

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die EM mit den besten acht Nachwuchsmannschaften in Bosnien-Herzegowina vom 3. bis 15. Mai.

