U 17 gewinnt zweites Spiel gegen Türkei

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutschen U 17-Junioren haben auch das zweite Länderspiel gegen die Türkei 2:1 (2:0) für sich entschieden. Bereits am Freitag durfte sich DFB-Trainer Marc Meister mit seinem Team über ein 2:1 freuen.

"Die Jungs haben heute wieder alles auf dem Platz gelassen. Es war ein verdienter Sieg", sagte Meister nach der Partie zufrieden. "Die erste Halbzeit war richtig gut, in der zweiten Hälfte waren die Türken besser. Unsere spieltaktische Leistung war heute zwar nicht so gut wie am Freitag, trotzdem sind wir happy. Beide Länderspiele waren richtige Fights. Die Spieler, die vor den beiden Partien gegen die Türkei noch kein Spiel absolviert hatten, wissen jetzt, was es heißt, ein Länderspiel zu machen."

Noah Wagner vom SC Freiburg erzielte in der dritten Minute die frühe Führung für den deutschen Nachwuchs. Heidenheims Christopher Negele erhöhte noch im ersten Durchgang auf 2:0 (28.). Für Negele war es sein zweites Tor in seinem zweiten Einsatz für die U 17.

Weiter geht's mit Wintertrainingslager

Zwar kam die Türkei in der 62. Minute noch zum Anschlusstreffer durch Kenan Yildiz, Deutschland brachte den Sieg im Hannoveraner Eilenriedestadion aber über die Zeit. "Hinten raus hatten wir mehrere Eins-gegen-Eins-Situationen mit dem Torwart, haben leider das dritte Tor nicht gemacht", so Coach Meister zum Spielverlauf in Durchgang zwei.

Meister wird seine Mannschaft im Januar (4.-15.) zum Wintertrainingslager versammeln. Ende Januar geht es dann beim Algarve Cup in Portugal weiter, ehe es im März (17.-30.) ernst wird. Bei der zweiten EM-Qualifikationsrunde geht es um das Ticket für die UEFA Europameisterschaft 2022 in Israel.