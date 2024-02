U 17 gewinnt gegen Italien

Die deutsche U 17-Juniorinnen-Nationalmannschaft hat ihr zweites Testspiel im Rahmen des Lehrgangs in Italien gewonnen. Gegen Italien setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer in Pisa 2:0 (0:0) durch. Für die DFB-Auswahl trafen im zweiten Durchgang Julia Schiffarth (59.) und Emma Memminger (81.).

"Wir sind defensiv und offensiv mit der nötigen Überzeugung und Konsequenz aufgetreten und haben heute verdient gewonnen. Gerade in der zweiten Hälfte waren wir vorne noch konsequenter als in der ersten Halbzeit und konnten uns mit den zwei Treffern belohnen", sagte Loderer nach der Partie. "Wir gehen mit einem guten Bauchgefühl aus dem Lehrgang. Wir haben während dieser Zeit einen guten Schritt nach vorne gemacht und gezeigt, dass wir gerade bei den Ausfällen, die wir verzeichnet haben, jeder Situation gewappnet sind. Das werden wir auch bei der Qualifikation in drei Wochen zeigen. Wir freuen uns auf die Spiele."

DFB-Team die aktivere Mannschaft

Im Vergleich zum Remis gegen die Schweiz nahm Loderer drei Änderungen in der Startelf vor. Im Tor startete Janne Krumm anstatt Romy Bräutigam, zudem rotierten Franzisca Mbuyi und Julia Schiffarth für Keira Bednorz und Svenja Vöhringer in die Mannschaft.

Das DFB-Team war von Beginn an die aktivere Mannschaft und presste die Gastgeberinnen früh in ihrer eigenen Hälfte. Trotz mehr Spielanteilen erspielte sich Deutschland im ersten Abschnitt keine klaren Torchancen. Die Italienerinnen setzten immer wieder Nadelstiche und zwangen Torhüterin Krumm zu Paraden nach einem Konter (29.) und einem Fernschuss (40.). Zudem rettete Emma Memminger auf der Linie (26.), nachdem Krumm bereits geschlagen war. Mit einem torlosen Unentschieden ging es für beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Schiffarths Fühungstor nach einer Ecke

Zur zweiten Hälfte wechselte Trainerin Loderer einmal: Für Mittelfeldspielerin Maj Schneider kam Paula Rintzner ins Spiel. Auch nach der Halbzeit war Deutschland die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich für den engagierten Auftritt. Nach einer Ecke von der rechten Seite landete der Ball bei Julia Schiffarth, die aus elf Metern direkt den Abschluss suchte und mit einem wuchtigen Schuss zur Führung traf (59.).

In Folge der Führung zog sich das Loderer-Team zurück und überließ den Ball der "Le Azzurrine". Die Italienerinnen spielten sich immer wieder bis zum deutschen Strafraum vor und erarbeiteten sich viele Eckbälle, die Abwehr um die Innenverteidigerinnen Luzie Zähringer und Maresa Arici verhinderte jedoch jede Gefahr.

EM-Quali gegen Tschechien, Slowakei und Frankreich

Die deutsche Mannschaft blieb gefährlich durch Konter. Zehn Minute vor Schluss verfehlte die eingewechselte Tala Winter mit einem Lupfer über die italienische Torhüterin nur knapp das Tor (80.). Kurz darauf machte es es ihre Mannschaftskollegin besser: Nach einer Kombination im Mittelfeld über mehrere Stationen und dem Steckpass von Greta Hünten erzielte die durchgelaufene Abwehrspielerin Emma Memminger mit einem Schuss in die rechte untere Ecke das 2:0 (81.). Die Italienerinnen bemühten sich im Anschluss noch um den Anschlusstreffer, das DFB-Team verteidigte die Zwei-Tore-Führung aber souverän.

Das Testspiel gegen Italien fand im Rahmen eines neuntägigen Lehrgangs statt, der der Vorbereitung auf die zweite EM-Qualifikation im März dient. Am 19. Februar hatte sich das Team in Frankfurt getroffen, drei Tage später ging es für den 22-köpfigen Kader nach Pisa. Im ersten Spiel am vergangenen Samstag trennte sich die U 17-Auswahl 1:1 von der Schweiz. Bei der EM-Qualifikation zwischen dem 14. und 25. März trifft der DFB-Nachwuchs in Hannover auf die Tschechische Republik (18. März), die Slowakei (21. März) und Frankreich (24. März).

