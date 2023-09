U 17 gelingt Revanche gegen England

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben erfolgreich Revanche genommen und im zweiten Duell mit Gastgeber England im St. George's Park in Burton-upon-Trent 2:0 (0:0) gewonnen. Der erste Vergleich am Freitag war an selber Stelle klar 0:3 (0:3) verloren gegangen. Die Treffer für die von Co-Trainerin Lena Lotzen in Abwesenheit von Cheftrainerin Sabine Loderer betreute DFB-Auswahl erzielten Rosa Rückert (60.) und Emilia Grund (85.). Rückert scheiterte kurz vor der Halbzeit (43.) zudem mit einem Strafstoß an Torfrau Hope McSheffrey.

"Super Reaktion gezeigt"

"Wir haben nach der Niederlage am Freitag eine super Reaktion gezeigt. Ab der ersten Minute waren wir im Spiel, waren hellwach und körperlich präsent. Vor allem in den Zweikämpfen waren wir heute sehr stark", sagte Lena Lotzen nach der Partie. "In ein paar Situationen hat uns im Spiel nach vorne die Genauigkeit gefehlt und hinten haben wir die ein oder andere Chance zu einfach zugelassen."

Im Oktober wartet auf die U 17 in Duisburg die erste EM-Qualifikationsrunde mit Duellen gegen die Ukraine, Österreich und Rumänien. Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 17-EURO 2024 nach Schweden.