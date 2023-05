U 17 gegen Schweiz um Halbfinaleinzug und WM-Teilnahme

Mit drei überzeugenden Siegen hätten sich die deutschen U 17-Junioren die Vorrunde bei der EM in Ungarn kaum besser ausmalen können. Doch das alles zählt nun nicht mehr, denn im Viertelfinale gegen die Schweiz heute Nachmittag (ab 15 Uhr, live auf uefa.tv) in Debrecen muss das Team von DFB-Trainer Christian Wück aufs Neue überzeugen.

"Es sind alle fit und einsatzbereit", sagt Wück. "Nach der intensiven Gruppenphase haben wir das Programm zwei Tage ein bisschen heruntergefahren und sind jetzt definitiv frisch und heiß auf dieses Viertelfinale. Die Schweizer kennen uns und wir kennen die Schweizer - ich glaube, da gibt es keine großen Geheimnisse. Es wird ein sehr enges Spiel, die K.o.-Phase ist für beide Mannschaften etwas Neues. Es wird darauf ankommen, die Nerven zu behalten und das Selbstvertrauen, das wir getankt haben, auch auf dem Platz zu zeigen."

Für die DFB-Auswahl geht es gegen die Eidgenossen allerdings nicht nur zum Weiterkommen bei der EM. Bei einem Sieg wäre auch die Qualifikation für die U 17-WM vom 10. November bis 2. Dezember in Peru in trockenen Tüchern, im Falle einer Niederlage dürfte sich das deutsche Team in einem Play-off-Spiel um das fünfte europäische WM-Ticket messen. Bei einem Sieg würde die U 17 im Halbfinale am Dienstag entweder auf Polen oder Serbien treffen.