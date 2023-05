U 17 gegen Estland unter Zugzwang

Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Für die deutschen U 17-Juniorinnen ist bei der Europameisterschaft in Estland (14. bis 26. Mai) auch nach der Auftaktniederlage gegen Spanien noch alles möglich, schließlich qualifizieren sich die beiden Gruppenbesten für das Halbfinale. Heute (ab 16 Uhr) ist für das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer gegen Gastgeber Estland in Tallinn allerdings ein Sieg Pflicht. Die Estinnen mussten sich ihrerseits zum Auftakt der Schweiz mit 0:4 geschlagen geben.

Die deutsche Startelf: Farwick - Wileschek, Backhaus, Wallrabenstein, Baum - Schneider, Bünning - Krüger, Portella, Walheim - Merino Gonzalez

"Positive Mentalität auf den Platz bringen"

"Ein Spiel gegen die Gastgebernation ist immer etwas Besonderes. Wir erwarten eine tolle Kulisse und Estinnen, die ihr Herz auf dem Platz lassen werden. Für uns gilt es einen klaren Kopf zu bewahren und unser Spiel und unsere positive Mentalität auf den Platz zu bringen. Wir brennen auf das zweite Gruppenspiel und wissen, dass uns nach wie vor alle Türen im Turnier offen stehen", sagt Sabine Loderer vor dem ersten Duell überhaupt gegen das baltische Team.

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am Samstag (ab 16 Uhr) im Aufeinandertreffen mit der Schweiz im besten Fall um den Einzug ins Halbfinale, das am 23. Mai ausgetragen wird. Das Finale steigt am 26. Mai (ab 18 Uhr).

Unter diesem Link kann man das Spiel der U17-Juniorinnen ab 16 Uhr im Livestream verfolgen.

[dfb]