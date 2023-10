U 17 gegen die Ukraine um den Gruppensieg

Mit vier Punkten aus den Partien gegen Liechtenstein und Finnland haben die deutschen U 17-Junioren den Einzug in die zweite Runde der EM-Qualifikation in der eigenen Hand. Zum Abschluss der ersten Runde geht es für die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus am heutigen Samstag (ab 12 Uhr, live bei YouTube) gegen die Ukraine in der liechtensteinischen Hauptstadt Vaduz zudem um den Gruppensieg und damit um eine möglicherweise leichtere Gruppe in der Eliterunde. Um auf Nummer sicher zu gehen, muss für die DFB-Auswahl ein Sieg her, bei einem Remis droht ein Dreiervergleich mit den Ukrainern und Finnland.

Die Startelf: Hellstern - Kreumo, Meiser, Cherny, Sauck, Onyeka, Neininger, Schmetgens, Mamuzah, Izekor, Stange

"Es wird wie schon gegen Finnland ein intensives Spiel, diese Turniere sind immer eng", sagt Prus. "Nach der Enttäuschung am Mittwoch müssen wir uns aufrappeln, wir werden es auch. Wenn wir so spielen wie zuletzt, werden wir das Spiel gegen die Ukrainer auch gewinnen." Wegen der zweiten Gelben Karte muss der DFB-Trainer dabei auf Angreifer Taycan Etcibasi verzichten.

Neben dem Gruppensieger rücken auch der Gruppenzweite und die besten fünf Gruppendritten in die nächste Runde auf. Die zweite EM-Qualifikationsrunde ist für das Frühjahr 2024 angesetzt, die EM findet vom 20. Mai bis zum 5. Juni 2024 auf Zypern statt.

[dfb]