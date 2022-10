U 17 gegen Chile: Duell der Auftaktsieger

Nach dem 2:1 gegen Nigeria im ersten Gruppenspiel der FIFA U 17-Weltmeisterschaft in Indien steht für die deutschen U 17-Juniorinnen heute (ab 16.30 Uhr MEZ/20 Uhr Ortszeit, live auf FIFA+) das nächste Spiel an: Gegen Chile, das sein erstes Spiel mit 3:1 gegen Neuseeland ebenfalls gewann, kann mit einem Sieg ein großer Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht werden. Das letzte Spiel der Gruppenphase steigt dann am Montag (ab 13 Uhr MEZ/16.30 Uhr OZ, live auf FIFA+) gegen Neuseeland. Alle deutschen Gruppenspiele werden im Pandit Jawaharlal Nehru Stadium in Goa ausgetragen.

Die deutsche Startelf: Boettcher - Gloning, Böhler, Veit (K), Wallrabenstein - Janzen, Platner - Stoldt, Sehitler, Alber - Steiner

"Wir wollen die positive Energie nach dem Sieg im Auftaktspiel gegen Nigeria mitnehmen und auch gegen Chile drei Punkte holen", sagt Cheftrainerin Friederike "Fritzy" Kromp. "Die Chileninnen wohnen hier mit uns zusammen im selben Hotel. Wir erleben sie also tagtäglich und haben den Eindruck, dass sie durch ihren Auftaktsieg nun noch euphorischer und selbstbewusster sind als ohnehin schon. Daher erwarten wir sie auch heute auf dem Feld sehr lautstark und leidenschaftlich. Auf das und auch darauf, dass sie im Vergleich zu Nigeria mehr spielerische Akzente setzen werden, sind wir eingestellt."

"Über körperliche Präsenz im Zweikampf sofort da sein"

Die DFB-Trainerin weiter: "Wir haben vor allem aus dem Spiel gegen Nigeria gelernt, dass es hier bei der WM darum geht, sich schnellstmöglich auf die ungewohnte Spielweise von Gegnerinnen aus einem für uns fremden Kontinent einzustellen. Auch heute wird es daher wieder die Herausforderung sein, über körperliche Präsenz auch im Zweikampf sofort da zu sein, sich mit der gegnerischen Spielweise zurechtzufinden und dadurch schnell in unser Spiel zu finden. Wenn wir an unsere Leistung aus der zweiten Halbzeit im ersten WM-Spiel anknüpfen können, bin ich sehr optimistisch, dass wir erneut ein gutes Ergebnis erzielen werden und heute einen ganz großen Schritt Richtung Viertelfinale machen werden."

Die Viertelfinalpartien werden am Freitag, 21. Oktober, und Samstag, 22. Oktober, ausgetragen. Die Halbfinalspiele finden am Mittwoch, 26. Oktober, statt. Das Finale wird am Sonntag, 30. Oktober (ab 16.30 MEZ/20 Uhr OZ), im DY Patil Stadium in Navi Mumbai angepfiffen, das Spiel um Platz drei zuvor (ab 13 Uhr MEZ/16.30 Uhr OZ).

[dfb]