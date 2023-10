U 17 feiert Kantersieg in Liechtenstein

Erfolgreicher Auftakt in die EM-Quali: Die deutsche U 17-Nationalmannschaft, die noch im Juni die Europameisterschaft in Ungarn gewann, ist mit einem klaren Erfolg in die erste Qualifikationsrunde gestartet. Vor 210 Zuschauenden in Triesen feierte das Team von DFB-Trainer Michael Prus einen souveränen 6:0 (2:0)-Kantersieg gegen Gastgeber Liechtenstein.

"Wir sind mit dem Ergebnis gut in das Turnier gestartet, allerdings haben wir uns doch ein bisschen schwergetan", fasst DFB-Coach Prus zusammen. "Es hat lange gedauert, bis wir das erste Tor geschossen haben. Im Anschluss hatten wir dann aber eine ganze Reihe an Möglichkeiten und haben am Ende hochverdient auch in der Höhe gewonnen. Wir wissen, dass die kommenden Gegner sicherlich eine anderen Hausnummer sind. Da wird uns deutlich mehr Gegenwehr erwarten. Der erste Schritt ist getan, jetzt geht es weiter."

Francis Onyeka schnürt einen Dreierpack

Gegen tief stehende Gastgeber dauerte es eine gute halbe Stunde, bis das DFB-Team aus seiner Überlegenheit Kapital schlagen konnte. Tiago Poller (32.) und Francis Onyeka (44.) trafen dann aber noch vor dem Halbzeitpfiff. Im zweiten Durchgang drehte Deutschland nochmal mächtig auf. Ken Izekor (55.) und Otto Stange (75.) verdoppelten die Führung, Bayer Leverkusens Onyeka (83., 90.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe.

Im zweiten Qualispiel treffen die DFB-Junioren am Mittwoch (ab 12 Uhr) auf Finnland, ehe zum Abschluss am Samstag (ab 12 Uhr) die Ukraine wartet. Neben dem Gruppensieger qualifizieren sich auch die Gruppenzweiten sowie die besten fünf Gruppendritten für die nächste Etappe auf dem Weg zur EM-Endrunde der besten 16 Teams. Die EURO findet vom 20. Mai bis zum 5. Juni 2024 auf Zypern statt.

[dfb]