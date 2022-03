U 17 fährt nach Sieg gegen Schottland zur EM

Die deutschen U 17-Junioren haben die Teilnahme an der Europameisterschaft in Israel (16. Mai bis 1. Juni) sicher. Im zweiten Spiel der 2. Qualifikationsrunde im schottischen Falkirk gewann die Mannschaft von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister klar 4:0 (1:0) gegen Schottland und profitierte von der Niederlage der Tschechischen Republik gegen Georgien (1:2) am Abend. In der Tabelle der Gruppe 3 liegt der DFB-Nachwuchs mit sechs Punkten vor Georgien (3) und den punktgleichen Tschechen und Schotten (je 1). Georgien kann wegen des verlorenen direkten Vergleichs nicht mehr am deutschen Team vorbeiziehen. Nur die Gruppensieger und die sieben besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die EM-Endrunde.

"Wir haben heute die defensive Stabilität über alles gestellt und versucht, die Schotten von unserem Tor fernzuhalten. Wichtig war, dass wir gegen eine starke Kontermannschaft mit zwei richtig schnellen Stürmern erneut zu Null gespielt haben", sagte Meister. "Nach dem 3:0 war das Spiel durch, wir haben aber weiterhin viele Chancen herausgearbeitet. In der Auswertung waren wir allerdings etwas zu schlampig. Für uns ist wichtig, dass bereits nach zwei Partien alle Spieler des Kaders einen Einsatz haben und damit Teil des Turniers sind."

Bischof trifft vor und nach der Pause

Der deutsche Nachwuchs, lediglich mit zwei Änderungen in der Startelf, war im Falkirk Stadium vor 250 Zuschauern von Beginn an tonangebend und erarbeitete sich viele Möglichkeiten. Folgerichtig erzielte Hoffenheims Offensivspieler Tom Bischof in der 30. Minute die Halbzeitführung. Dzenan Pejcinovic (FC Augsburg) erhöhte direkt nach der Pause auf 2:0 (46.).

In der 57. Minute legte Bischof, der bereits gegen Georgien erfolgreich gewesen war, seinen zweiten Treffer nach. Und auch im weiteren Spielverlauf blieb die deutsche Auswahl am Drücker: Arijon Ibrahimovic, der in der 69. Minute für Doppeltorschütze Bischof gekommen war, erzielte nach einem Eckstoß den 4:0-Endstand.

[dfb]