U 17: Erstes von zwei Duellen gegen England

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft bereitet sich derzeit mit einem Lehrgang im spanischen San Pedro del Pinatar auf die erste EM-Qualifikationsrunde im November in Griechenland vor. Im Rahmen dieser Maßnahme stehen dabei auch zwei Länderspiele gegen die Auswahl Englands als Härtetests an. Das erste der beiden Prestigeduelle steigt heute (ab 17 Uhr), das zweite findet am Samstag (ab 17 Uhr) statt. DFB-Trainer Christian Wück hat nun einen 22-köpfigen Kader dafür berufen.

Die Startelf: Urbig - Semic, Andresen, Aliu, Arrey Mbi, Kesik, Günther, Rhein (C), Gedikli, Wirtz, Netz.

"Wir sind gespannt auf die beiden Vergleiche mit England", sagt Wück. "Wie jedes Jahr werden die Engländer zu den Topnationen des Jahrgangs gezählt, sodass wir eine sehr gute Standortbestimmung bekommen vor unserer ersten Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft. Für das Trainerteam geht es um letzte Erkenntnisse auf einigen wenigen Positionen, um letztlich die bestmöglichen Spieler für die Qualifikation zu finden."

Vom 10. bis 20. November geht es in der EM-Qualifikation in Griechenland weiter. Dort warten neben dem Spiel gegen die Gastgeber noch Duelle mit Aserbaidschan und Kasachstan.

[dfb]