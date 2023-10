U 17 erleidet Dämpfer gegen Österreich

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben ihr zweites Gruppenspiel in der ersten EM-Qualifikationsrunde verloren. Die Mannschaft von Trainerin Sabine Loderer unterlag in der Sportschule Wedau in Duisburg Österreich 0:3 (0:2).

Bereits zur Halbzeit lag die DFB-Auswahl durch Gegentore von Alina Kerschbaumer (35.) und Tina Krassnig (40.) mit 2:0 zurück. Nach der Pause wechselte Loderer Anja Zollner und Tessa Zimmermann für Julia Schiffarth und Greta Hünten ein, doch auch das brachte nicht die gewünschte Besserung: Neun Minuten nach Wiederanpfiff traf erneut Krassnig für den österreichischen Nachwuchs (54.). Trotz zahlreicher Torchancen gelang Deutschland nicht mehr der Anschlusstreffer.

Loderer: "Zu hektisch vor dem Tor"

"Das Ergebnis schaut am Ende schlechter aus, als das Spiel dann war", sagte Trainerin Sabine Loderer. "Die Mädels haben von Beginn an Gas gegeben, sind dann aber in einen Konter gelaufen und kassieren das 0:1. Vor dem Tor sind wir dann zu hektisch aufgetreten, der letzte entscheidende Ball kam oft zu unpräzise und die Flanken zu spät. Nach der Halbzeit haben wir dann die Spielkontrolle verloren und durch einen individuellen Fehler das 0:3 kassiert, was für uns natürlich sehr frustrierend war. Die Österreicherinnen haben sehr intensiv die Zweikämpfe gesucht und es den Mädels sehr schwierig gemacht, ihnen kann man keinen Vorwurf machen. Wir müssen uns jetzt den Mund abwischen, das Spiel in Ruhe analysieren und es am Freitag gegen Rumänien besser machen."

Nach der Niederlage steht Deutschland hinter Österreich auf dem zweiten Tabellenplatz der Gruppe 4. Zum Abschluss der ersten EM-Qualifikationsrunde trifft der DFB-Nachwuchs am Freitag (ab 13 Uhr) auf Rumänien. Das Spiel findet, wie alle Spiele der ersten EM-Qualifikationsrunde der deutschen Gruppe, in Duisburg statt. Hier gibt es noch Tickets für die EM-Qualifikationsspiele in der Sportschule Wedau.

Deutschland ist im U 17-Bereich mit acht Europameistertiteln Rekordsieger. Zuletzt gewann der deutsche Nachwuchs 2022 in Bosnien und Herzegowina unter Trainerin Friederike Kromp den EM-Titel. Im vergangenen Jahr schied das DFB-Team bei der Europameisterschaft in Estland bereits in der Vorrunde aus.