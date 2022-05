DFB-Trainer Marc Meister: "Wir haben viele Punkte, an die wir ran gehen können"

Jubel nach dem 1:0: Tom Bischof (M.) bringt Deutschland in Führung

U 17-EM: Erfolgreicher Auftakt gegen Italien

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft ist erfolgreich in die Europameisterschaft in Israel gestartet. Den spannenden Auftakt gegen Italien gewann das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister nach einem Kraftakt in Tel Aviv mit 3:2 (2:1).

Nach einer nervösen Anfangsphase mit einigen hochkarätigen Chancen für die Italiener fingen sich die deutschen Junioren und schlugen durch den Hoffenheimer Tom Bischof (24.) und Bayerns Paul Wanner (27.) innerhalb von kürzester Zeit doppelt zu. Rund um die Halbzeitpause war es dann Italien, das durch Kevin Bruno (44.) und Alessandro Bolzan (48.) doppelt traf. In der 56. Minute sorgte der kurz zuvor eingewechselte Dzenan Pejcinovic vom FC Augsburg für den Siegtreffer.

"Wir haben ein Auf und Ab hinter uns, es war ein sehr chancenreiches U 17-Spiel", sagt Meister. "Unter dem Strich ist es eher ein glücklicher Sieg und wir haben viele Punkte, an die wir ran gehen können und aus dem ersten Spiel unsere Lehren ziehen können. Dennoch ist die Freude groß und die Jungs haben das heute auch sehr genossen."

Deutschland zu Beginn unter Druck

Das DFB-Team musste sich vom Anpfiff weg dem starken Druck der Italiener erwehren. Luca Di Maggio (6.) und Bruno (10.) verpassten jedoch die frühe Führung, auch weil Dennis Seimen im deutschen Tor glänzend reagierte. Nach zwanzig Minuten fing sich die deutsche Auswahl und gewann zusehends Spielanteile. Die deutsche Führung fiel dennoch eher unerwartet: Nelson Weiper bediente den frei stehenden Bischof, der keine Mühe hatte, die erste echte Chance zum 1:0 zu verwandeln.

Geschockt von der deutschen Effektivität ließ sich Italien nur wenige Minuten später von Wanner überrumpeln, der Abwehrspieler und Torwart stehen ließ und für das DFB-Team nachlegte. Kurz vor der Pause war es dann auch Deutschland, das Italien zurück ins Spiel brachte: Eine Rückgabe von Stuttgarts Paulo Fritschi geriet viel zu kurz, Bruno überwand Seimen mit einem sehenswerten Heber. Mit 2:1 ging es in die Kabinen.

Joker Pejcinovic sticht

Der Treffer vor der Pause schien Italien gutgetan zu haben, denn nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff gelang Bolzan im zweiten Versuch der Ausgleich. Die deutschen Junioren zeigten sich jedoch trotz des hergegebenen Zwei-Tore-Vorsprungs wenig geschockt und gingen durch Joker Pejcinovic, der erst Sekunden zuvor für Wanner gekommen war, erneut in Führung. Torhüter Seimen hielt in der Schlussphase den Sieg fest, als er Bolzans Bogenlampe noch aus der Ecke fischen konnte (86.).

Am Donnerstag (ab 16.30 Uhr) geht es für das DFB-Team gegen Luxemburg, zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Sonntag (ab 19 Uhr) Gastgeber Israel.

[dfb]