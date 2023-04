U 17-EM: DFB-Team erwischt schwere Gruppe

Duell mit dem Titelverteidiger: Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Ungarn eine schwere Gruppe erwischt. In Gruppe C trifft das DFB-Team auf den aktuellen Europameister Frankreich sowie auf Portugal und Schottland. Das ergab die heutige Auslosung in Budapest.

Die Gruppenphase wird vom 17. bis 24. Mai ausgespielt. Alle Erst- und Zweitplatzieren qualifizieren sich für das Viertelfinale am 27. Mai. Die Halbfinalpartien werden am 30. Mai ausgetragen, das Endspiel steigt am 2. Juni.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Ungarn, Irland, Polen, Wales

Gruppe B: Serbien, Spanien, Italien, Slowenien

Gruppe C: Portugal, Frankreich, Schottland, Deutschland

Gruppe D: Kroatien, Niederlande, Schweiz, England

[dfb]