U 17 besiegt Israel dank Brunner-Doppelpack

Im dritten und letzten Spiel des Vier-Nationen-Turniers in Duisburg haben die deutschen U 17-Junioren vor 240 Zuschauern mit 3:1 (2:1) gegen Israel gewonnen und damit laut DFB-Trainer Christian Wück für einen "versöhnlichen Abschluss" gesorgt. Paris Brunner (7.) und Max Moerstedt (12.) brachten das DFB-Team vor der Halbzeit auf Kurs, ehe Brunner (81.) mit seinem Doppelpack und dem 3:1 die letzten Zweifel am Sieg beseitigt.

"Bis auf das erste Spiel, in dem uns die Mentalität der Uruguayer überrascht hat, bin ich mit dem Turnier zufrieden", sagte Cheftrainer Christian Wück. "Wir hatten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive viele Lehrmomente. Klar ist: Es gibt keine Selbstläufer mehr, die Jungs müssen immer alles geben, um zu gewinnen."

Das Turnier war Teil der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation im Oktober in Moldau. Dort steht für die DFB-Auswahl ein Länderspiel-Dreierpack gegen Moldau, Lettland und die Slowakei auf dem Programm.

[dfb]