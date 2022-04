U 17 bei EM gegen Niederlande, Dänemark und Bosnien-Herzegowina

Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen bei der EM 2022 in Bosnien und Herzegowina (3. bis 15. Mai) in Vorrundengruppe A auf Gastgeber Bosnien-Herzegowina, Dänemark und die Niederlande. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend in Sarajevo. Gespielt wird am 3., 6. und 9. Mai, Spielorte der Gruppe sind das Stadion Grbavica in Sarajevo und das Stadion TC FFBIH in Zenica.

In Gruppe B wurden Frankreich, Norwegen, Finnland und der Gewinner der noch nicht gespielten Qualifikationsgruppe 2 gelost. Dort ermitteln Spanien, die Tschechische Republik, die Ukraine und Ungarn vom 7. bis 13. April den letzten Endrundenteilnehmer.

"Das sind die Partien, auf die wir hingearbeitet haben"

"Es gibt bei einer EM keine leichten Gegner", sagt DFB-Trainerin Friederike "Fritzi" Kromp. "Wir sind glücklich, dass wir mit den Gastgeberinnen in einer Gruppe in Sarajevo spielen. Es ist etwas Besonderes, gegen den Ausrichter spielen zu dürfen. Wir freuen uns auf die Spiele und haben hier hervorragende Bedingungen. Die Bosnierinnen haben wir ja schon in der ersten Qualifikationsrunde gehabt, da haben sie uns schon einiges abverlangt. Gegen Dänemark haben wir erst vor kurzem zwei Länderspiele gespielt und kennen sie gut. Die Niederlande ist für mich ein klarer Titelaspirant. Sie haben eine starke Qualifikation gespielt und herausragende Einzelspielerinnen. Das sind die Partien, auf die wir hingearbeitet haben."

Die jeweils beiden erstplatzierten Teams der zwei Vierergruppen qualifizieren sich für das Halbfinale, das am 12. Mai ausgetragen wird. Das Endspiel findet am 15. Mai in Sarajevo statt. Die ersten drei Teams der EM qualifizieren sich für die U 17-WM 2022 in Indien, die vom 11. bis 30. Oktober stattfindet.

[dfb]