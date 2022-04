U 17 bei EM gegen Israel und Luxemburg

Die deutschen U 17-Junioren treffen bei der EURO 2022 in Israel (16. Mai bis 1. Juni) in Vorrundengruppe A auf Israel, Luxemburg und den Sieger der EM-Qualifikationsgruppe 6, den Italien, die Ukraine, Kosovo und Polen vom 20. bis 26. April ausspielen. Das ergab die heutige Auslosung in Herzliya. Die Gruppenspiele finden vom 16. bis 23. Mai statt, mögliche Spielorte sind das Haberfeld Stadium in Rischon LeZion, das Ness Ziona Stadium in Ness Ziona, das Ramat-Gan-Stadion in Ramat Gan und das Lod Municipal Stadium in Lod.

"Ich bin zufrieden, das ist eine richtig coole Gruppe", sagt DFB-Trainer Marc-Patrick Meister zu der Auslosung. "Luxemburg hat in der Qualifikationsrunde England mit einem 2:0-Sieg ausgeschaltet und damit ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt. Viele ihrer Spieler sind in unseren Junioren-Bundesligen aktiv. Auf den Gastgeber zu treffen, wird ohnehin eine besondere Erfahrung sein. Das israelische Team hat uns das Leben bereits sehr schwer gemacht, als wir im Herbst beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg gegen sie gespielt haben. Wir sind gespannt, wer schlussendlich unser dritter Gruppengegner wird. Fest steht jedenfalls, dass wir uns auf drei tolle Gruppenspiele freuen."

Auch in Gruppe B noch ein Platzhalter

Auch in Gruppe B ist zunächst noch ein Platzhalter, da sich neben den acht Siegern der Qualifikation auch die sieben besten Gruppenzweiten für die Europameisterschaft qualifizieren. Somit ist in der Gruppe mit Frankreich, Niederlande und Bulgarien entweder Ungarn als derzeit siebtbester Gruppenzweiter oder der Gruppenzweite der Qualifikationsgruppe 6. In Gruppe C treffen die Gruppensieger Serbien und Spanien auf die Türkei und Belgien, in Gruppe D wurden Dänemark und Portugal mit Schottland und Schweden zusammengelost.

Die jeweils beiden erstplatzierten Teams der vier Vierergruppen qualifizieren sich für die Viertelfinalspiele, die am 25. und 26. Mai ausgetragen werden. Die Halbfinalduelle am 29. Mai und das Endspiel am 1. Juni finden jeweils im Netanja-Stadion in Netanja statt.

Die Gruppenübersicht

Gruppe A: Israel, Deutschland, Sieger Qualifikationsgruppe 6, Luxemburg

Gruppe B: Frankreich, Niederlande, Bulgarien, Gruppenzweiter Qualifikationsgruppe 6 oder Ungarn

Gruppe C: Serbien, Spanien, Türkei, Belgien

Gruppe D: Dänemark, Portugal, Schottland, Schweden

