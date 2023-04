U 17 bei EM gegen Estland, Weltmeister Spanien und die Schweiz

Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen bei ihrer Mission Titelverteidigung bei der Europameisterschaft im Baltikum im Mai zunächst auf Gastgeber Estland, Dauerrivale Spanien und die Schweiz. Dies ergab die Auslosung, die heute im Lilleküla Stadium in der Hauptstadt Tallinn vorgenommen wurde. In der anderen Gruppe bekommen es Schweden, Polen, England und Frankreich miteinander zu tun.

Schon zum Auftakt der Vorrunde spielt das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer am Sonntag, 14. Mai, gegen Spanien, den Endspielgegner der DFB-Auswahl bei vier der vergangenen fünf EM-Endrunden und Weltmeister auf U 17-Ebene. Danach geht es am Mittwoch, 17. Mai, gegen Gastgeber Estland, bevor zum Abschluss der Gegner in der Gruppe A am Samstag, 20. Mai, Schweiz heißt.

"Wir freuen uns auf die amtierenden Weltmeisterinnen als Auftaktgegner bei der EM", so Loderer. "Mit der Schweiz, die einen richtig guten 2006er-Jahrgang hat, und dem Ausrichter Estland haben wir zwei weitere attraktive Gegner. Wir fahren zu einer Europameisterschaft, und da wird einem von Grund auf nichts geschenkt. Wir wissen jetzt, was uns erwartet, und wir werden bestens vorbereitet nach Estland reisen."

[dfb]