U 16 zum Turnierabschluss gegen Wales

Letzter Auftritt im Süden Spaniens: Die deutschen U 16-Junioren treten heute (ab 12 Uhr) zu ihrem abschließenden Spiel beim Acht-Nationen-Turnier gegen die Auswahl Wales an. In den ersten beiden Partien hatte die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus zunächst 1:1 gegen Mexiko gespielt und dann unglücklich 1:2 gegen England verloren.

Die deutsche Startaufstellung: Hellstern - Ferreira Zufelde, Meiser, Greber, Ofli - Buono - Poller (C), Onyeka - Sauck - Neumann, Izekor.

"Werden gefordert sein"

"Wales ist eine sehr körperliche Mannschaft. Da werden wir wieder gefordert sein", sagt Prus zum kommenden Gegner, der gegen Japan (0:2) und die USA (1:4) bislang zwei Niederlagen im Wettbewerb kassierte.

Als nächste Maßnahme wartet vom 4. bis 15. Januar das Wintertrainingslager in Spanien mit einem Länderspiel gegen die U 17 Costa Ricas (13. Januar), vom 5. bis 15. Februar folgt die Teilnahme am UEFA-Entwicklungsturnier an der portugiesischen Algarve.

[dfb]