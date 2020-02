U 16 zum Auftakt gegen Niederlande

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft steht vor dem ersten Leistungstest des neuen Jahres: Ab heute tritt das Team beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal an. Zunächst geht es zum Auftakt am Nachmittag (ab 17 Uhr) gegen die Niederlande. DFB-Trainer Michael Prus hatte Ende Januar einen 20 Spieler umfassenden Kader nominiert. Weitere 23 Akteure stehen auf Abruf bereit.

"Für den Jahrgang 2004 ist das U 16-UEFA-Entwicklungsturnier an der Algarve in Portugal der erste Test in Turnierform", sagt Prus. "Anders als bei den bisherigen Vergleichen, welche wir in sogenannten Doppelländerspielen (zwei Länderspiele gegen den gleichen Gegner binnen weniger Tage, Anm. d. Red.) durchgeführt haben, haben wir nun erstmals die Gelegenheit, gegen unterschiedliche Gegner zu testen und uns zu beweisen. Unser Augenmerk wird darauf liegen, die Elemente, die wir im Wintertrainingslager in La Manga, Anfang Januar, erarbeitet haben, auch in den Spielen umsetzen zu können. Interessant wird es sein, dies gegen die verschiedenen Mannschaften aus den Niederlanden, Portugal und Kolumbien auf den Platz zu bringen. Natürlich ist es aber auch unser Ziel, die Spiele aus unserer Sicht erfolgreich zu gestalten.“

Austragungsort des Turniers ist das Sportzentrum in Vila Real de Santo Antonio. Nach dem Auftakt gegen den Nachbarn Niederlande kommt es am Samstag (ab 14 Uhr) zum Duell mit Kolumbien, ehe am Dienstag (11. Februar, ab 14 Uhr) das abschließende Spiel gegen Gastgeber Portugal ansteht.