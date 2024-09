In Grödig: Deutsche U 16 verliert zweiten Test gegen Österreich

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft muss sich im zweiten Testspiel unter dem neuen Cheftrainer André Pawlak deutlich geschlagen geben. Gegen Österreich gab es nach dem Sieg am Donnerstag heute eine 1:5 (0:3)-Niederlage in Grödig.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang es den Hausherren, das Spiel an sich zu reißen. Die leichte Überlegenheit nutzten die Österreicher auch gleich in der 13. Minute, als Joseph Andy Mbock zum 1:0 einschob. Die Deutschen versuchten den Rückstand zu verdauen und wurden erstmals auch vor dem gegnerischen Tor gefährlich. Das nächste Tor sollte aber erneut für die Rot-Weißen fallen, nach einer Balleroberung im deutschen Aufbauspiel vollstreckte Fabio Ebner (41.) mit dem Pfosten zum 2:0 für Österreich. Den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit setzte wieder ein Österreicher: Luca Weinhandl verwandelte einen Foulelfmeter (45.) zum 3:0-Halbzeitstand.

Auch nach der Pause blieb die Austria die dominante Mannschaft und stellte durch erneut Fabio Ebner in der 56. Minute gar auf 4:0. Doch nach 63 Minuten belohnte sich die deutsche Mannschaft für ihre Anstrengungen: Elisee Blessing vom VfL Wolfsburg traf zum 1:4 aus deutscher Sicht. Umso ärgerlicher, dass quasi im Gegenzug die Gastgeber in Person von Edin Jakupi erneut den Ball im deutschen Tor unterbrachten (64.). Im Anschluss versuchte das Team von Andre Pawlak weiter, konnte aber kein weiteres Tor mehr erzielen.

[dfb]