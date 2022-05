U 16 verliert zweiten Test gegen Frankreich

Die deutschen U 16-Junioren haben ihr Testspiel gegen Frankreich verloren. Nach dem 1:0 im ersten Vergleich am Dienstag musste sich die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück im zweiten Test innerhalb von drei Tagen in Clairefontaine mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Dadurch endet die Länderspielsaison für die U 16 mit einer Niederlage.

Jean Paul Ndiaye von Hannover 96 brachte das DFB-Team in der ersten Hälfte in Führung (35.), die in der 64. Minute durch einen Foulelfmeter von Frankreich egalisiert wurde. Wenige Minuten vor Ende der Partie konnte die französische Auswahl nachlegen und stellte auf 2:1 (74.). Dieses Ergebnis hatte bis zum Abpfiff bestand.

Für Wück und sein Trainerteam steht bereits vom 12. bis 17. Mai das U 16-Sichtungsturnier an der Sportschule Wedau in Duisburg auf dem Programm.