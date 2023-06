U 16 verliert zweite Partie in Österreich

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben zum Abschluss ihres Lehrgangs in Österreich das zweite Testspiel gegen die ÖFB Frauen-Akademie U 17 in Ober-Grafendorf 0:1 (0:0) verloren. Es war gleichzeitig das letzte Länderspiel des Jahrgangs unter Cheftrainerin Friederike Kromp, die den DFB in Richtung Eintracht Frankfurt verlässt.

Bei sommerlichen Temperaturen taten sich beide Mannschaften schwer, die Gastgeberinnen gingen nach torloser erste Hälfte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tina Paolina Krassnig nach 49 Minuten in Führung. Zwar bemühte sich die DFB-Auswahl um eine Antwort, nutzte ihre Chancen in der Schlussphase aber nicht.

"Wir haben heute gemerkt, dass wir gegen eine U 17 gespielt haben, sie waren ein bisschen abgezockter. Trotzdem haben die Mädels alles reingehauen und sich ihre Chancen erspielt. Da fehlte am Ende auch ein wenig das Abschlussglück", sagte Kromp. "Aber wir haben den körperlich stärkeren Gegner bewusst gewählt, weil solche Spiele für die Entwicklung der Mädchen besser sind".