U 16 unterliegt zum Abschluss Portugal

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat zum Abschluss des UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal gegen den Gastgeber eine knappe 2:3 (2:2)-Niederlage hinnehmen müssen. Für das Team von DFB-Trainer Michael Prus war es im dritten Spiel im Complexo Desportivo in Vila Real de Santo Antonio die zweite Niederlage. Zum Auftakt hatte sich der deutsche Nachwuchs der Niederlande 0:2 geschlagen geben müssen. Die Partie gegen Kolumbien gewann die U 16 4:1.

"Es war eine knappe Niederlage in einem engen und intensiven Spiel", sagte Prus nach der Partie. "Am Ende haben wir es uns selbst zuzuschreiben, dass wir das Spiel in Überzahl nicht gewonnen haben, da wir unsere Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt haben." Der portugiesische Torhüter hatte in der zweiten Halbzeit die Rote Karte gesehen.

Vor rund 250 Zuschauern erwischte die deutsche Mannschaft einen guten Start. Daniel Bunk von Fortuna Düsseldorf brachte Deutschland in der zweiten Minute in Führung. Den Portugiesen gelang allerdings nur sechs Minuten später durch Miguel Fale der Ausgleich (8.).

Prus: "Sind an unsere Grenzen gekommen"

Mitte der ersten Hälfte erzielte Schalkes Semin Kojic seinen zweiten Turniertreffer (30.) zur Führung, doch erneut antwortete Portugal mit Fale (35.) postwendend. In der 73. Minute markierte Ricardo Marques den Siegtreffer für die Gastgeber, die das Turnier mit zwei Erfolgen und einer Niederlage abschließen.

"Die Erfahrung des Turniers nehmen wir gerne mit. Wir haben gemerkt, dass wir noch mehr an unserem Zweikampfverhalten und Kombinationsspiel arbeiten müssen", sagte Prus. "Wir haben auch gemerkt, dass wir in den Spielen an unsere Grenzen gekommen sind. Von daher war es ein gutes Turnier für uns, denn wir müssen dran bleiben."

Weiter geht es für Prus und seine Schützlinge Ende März mit einem Kaderlehrgang mit zwei Länderspielen in Marburg (27. März) und Wetzlar gegen Italien (30. März, beide ab 11 Uhr).

[dfb]