Trainingslager in Pinatar: "Gehen Arbeit mit Spielern auf und neben Platz gemeinsam an"

U 16- und U 17-Wintertrainingslager: "Optimale Bedingungen"

Am Mittwoch hoben die U 16- und U 17-Junioren mit dem Flugzeug Richtung Spanien ab. Ihr Ziel: Pinatar. Mit im Gepäck haben die beiden Cheftrainer Christian Wück (U 16) und Marc-Patrick Meister (U 17) nicht nur 57 Spieler, sondern auch alle Cheftrainer der U 15- bis zur U 21-Nationalmannschaft.

Das Wintertrainingslager bietet dabei eine "optimale Möglichkeit, den DFB-Nachwuchs über einen längeren Zeitraum zu formen und mit den Spielern zu arbeiten", erklärt Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften gegenüber DFB.de.

Schönweitz: "Ressourcen nutzen"

Seit vielen Jahren kommen die U 16- und U 17-Nationalmannschaften Anfang Januar in Spanien zusammen, um sich optimal auf die bevorstehenden Aufgaben einzustimmen. Viele Jahre verbrachte man diese Zeit in La Manga, 2022 bereiten sich die Junioren nun in Pinatar vor. Die Gemeinde liegt wie La Manga am Mittelmeer, im Südosten der iberischen Halbinsel.

Neben den etablierten Trainer- und Betreuerteams werden diesmal dort auch die Cheftrainer der anderen Junioren-Nationalmannschaften zugegen sein. "Der Hintergrund ist, dass wir unsere Ressourcen nutzen und möglichst effektiv mit den Spielern arbeiten wollen", sagt Schönweitz. So seien enorme Erfahrung und Fachwissen aller Trainer an einem Ort vereint.

Ein Schwerpunkt des Wintertrainingslagers werden positionsspezifische Programme sein. "Das Verhältnis Trainer zu Spieler wird extrem reduziert", so Schönweitz mit Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten der jungen Spieler. "Durch das gezielte Verteilen der Aufgaben auf viele Köpfe wird es den Spielern ermöglicht, gezieltere Rückmeldung zu erhalten."

Wück: "Spieler individuell und als Team voranbringen"

Trotz des gemeinsamen Ansatzes verfolgen Marc-Patrick Meister und Christian Wück für ihre Schützlinge noch eigene Ziele. U 16-Coach Wück will die zehn Tage nutzen, "um intensiv mit dem Jahrgang 2006 an unseren Leitlinien zu arbeiten". Mit Blick auf das vergangene Jahr sieht er noch Nachholbedarf: "Die Länderspiele im Jahr 2021 haben gezeigt, dass wir durch die spiel- und trainingsfreie Zeit der Corona-Pandemie noch einiges an Inhalten aufarbeiten müssen. Die optimalen Bedingungen in Pinatar und die Präsenz aller U-Trainerkollegen werden dazu beitragen, die Spieler individuell und als Team voranzubringen."

Für Marc-Patrick Meister steht neben der sportlichen auch die physische Komponente im Vordergrund. Der U 17-Trainer bewertet das Wintertrainingslager ebenfalls positiv: "Neben meinem Trainer- und Betreuerteam begleiten uns die Cheftrainer der anderen U-Teams. Wir gehen die Arbeit mit unseren Spielern auf und neben dem Platz gemeinsam an."

Ibrahimovic und Wanner kehren zum FC Bayern zurück

Das gilt nicht mehr für die U 17-Nationalspieler Arijon Ibrahimovic und Paul Wanner, die das DFB-Trainingslager in Absprache mit ihrem Verein, dem FC Bayern München, wieder verlassen haben.

Meikel Schönweitz sagt dazu: "Der Austausch zwischen dem FC Bayern Campus und unseren U-Nationaltrainern läuft aktuell hervorragend. So sind wir dem Wunsch des Klubs in dieser besonderen Situation selbstverständlich nachgekommen und haben den beiden Spielern die Abreise aus dem Trainingslager der U 17-Nationalmannschaft ermöglicht."

Während die U 17- und U 16-Junioren noch bis zum 15. Januar in Pinatar trainieren, reisen die DFB-Juniorinnen aus der U 17 und U 16 vom 7. bis zum 16. Januar zum Wintertrainingslager ins spanische Marbella.

[fv]