U 16 und U 17 reisen ins Wintertrainingslager nach Spanien

Die deutsche U 16 und die U 17-Nationalmannschaft werden direkt nach dem Jahreswechsel wieder die Fußballschuhe schnüren. Der Nachfolgejahrgang der frischgebackenen U 17-Weltmeister wird im spanischen Pinatar vom 3. bis 14. Januar ein Wintertrainingslager abhalten. DFB-Trainer Michael Prus hat dafür 28 Spieler nominiert. 13 weitere Akteure stehen auf Abruf bereit. Für die U 16 hat Marc-Patrick Meister 26 Spieler nominiert. Ganze 25 Talente halten sich auf Abruf bereit.

"Die Entwicklung des Teamgeistes wird im Vordergrund stehen“

"Die nächste Etappe auf der Entwicklung unserer U17 steht bevor und wir werden die gemeinsame Zeit Anfang Januar dazu nutzen, sowohl die individuellen Fähigkeiten als auch die gruppen- und mannschaftstaktischen Abläufe zu verbessern", sagt Michael Prus zu den bevorstehenden Tagen in Spanien. "Auch die Entwicklung des Teamgeistes wird im Vordergrund stehen."

Das Team wird im Rahmen des Trainingslagers auch ein Testspiel bestreiten. Sowohl der Gegner als auch Anstoßzeit und Spielort werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Vom 10. bis 14. Februar wird die Auswahl zum Algarve Cup reisen. Dort trifft die deutsche U 17 auf die Niederlande, Spanien und Gastgeber Portugal. Im März folgen die Spiele der 2. Runde der EM-Qualifikation.

U 16 reist ebenfalls nach Spanien

Die Tage wird das Team der U 17 dabei in bester und bekannter Gesellschaft verbringen. Denn auch die deutsche U 16 wird im selben Zeitraum in Pinatar ein Trainigslager bestreiten. DFB-Trainer Marc Meister hat dafür ebenfalls in dieser Woche seinen Kader nominiert und blickt voller Vorfreude auf den Jahresstart:

„In Spanien haben wir unter sehr guten Trainingsbedingungen die Chance, weiter als Team zusammenzuwachsen. Die Basis davon wird sein, dass wir für jeden Jungen die passenden Trainingsinhalte vorab festgelegt haben und damit in die zehn Tage starten werden. Neben einem internen 11 vs. 11 erwartet uns auch eine Vereinsmannschaft, gegen die wir vor Ort testen können. Hierauf freuen wir uns sehr.“

[dfb]