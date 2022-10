U 16 überzeugt bei erstem Test in Polen

Die deutschen U 16-Junioren haben das erste von zwei Länderspielen in Polen überzeugend gewonnen. Das Team von DFB-Trainer Michael Prus setzte sich gegen den Gastgeber in Brzeg mit 3:0 (2:0) durch - und knüpfte mit komplett veränderten Personal stellenweise an die beiden starken Auftritte bei den Siegen gegen Österreich im September an.

"Zu Beginn haben wir uns etwas schwergetan. Die Polen haben uns vor Probleme gestellt, obwohl wir wussten, dass sie auf Konter setzen würden", sagte Prus. "Mit zunehmender Spieldauer waren wir aber die bessere Mannschaft mit viel Ballkontrolle und schönen Angriffen."

Doppelschlag in der ersten Halbzeit

Vor 500 Zusehenden legten Francis Onyeka (23.) und Alessandro Gaul Souza (26.) mit einem Doppelschlag den Grundstein für ein erfolgreiches Länderspiel. In der zweiten Halbzeit erhöhte Naba Mensah sogar auf 3:0 (57.).

Am Montag (ab 18 Uhr) treffen beide Mannschaften in Oppeln erneut aufeinander. Zudem nimmt die U 16 zum Jahresabschluss vom 10. bis 28. November an einem Vier-Länder-Turnier mit Gastgeber Spanien, Wales und den USA teil.

[dfb]