" Alle sollen einmal von Beginn an auflaufen": DFB-Trainer Michael Prus

U 16 trifft erneut auf Frankreich

Der erste Vergleich gegen Frankreich im saarländischen Dillingen am Donnerstag endete 2:2. Nun geht es im letzten Länderspiel der Saison für die U 16-Nationalmannschaft am heutigen Sonntag (ab 11 Uhr) an selber Stelle, aber mit anderem Personal, erneut gegen die französische Auswahl.

"Wir werden mit einer anderen Startformation antreten. Wir haben 22 Spieler berufen, alle sollen einmal von Beginn an auflaufen - und dann schauen wir, wie die Jungs das machen", sagt DFB-Trainer Michael Prus. "Es wird bestimmt wieder ein spannendes Spiel. Ich freue mich, dass wir zum Ende der Saison noch einmal die Gelegenheit erhalten, gegen einen so starken Gegner aufzulaufen."

Eintrittskarten für das zweite Frankreich-Spiel kosten zwischen zwei und fünf Euro und sind im Ticketshop erhältlich. Die Tageskassen sind am Spieltag ab 90 Minuten vor Anpfiff ebenfalls geöffnet.

[dfb]