U 16 trifft auf Portugal

Nach dem starken Auftakt gegen Japan (3:2) steht für das deutsche U 16-Team heute das nächste Spiel beim Vier-Nationen-Turnier an. Ab 13 Uhr treffen die U 16-Junioren auf Portugal.

Für die Mannschaft von Marc-Patrick Meister das nächste kleine Abenteuer. Schon das Duell gegen Japan, das nach einer 3:0-Pausenführung noch einmal spannend wurde, hatte Seltenheitscharakter: Gegen Japan hat die deutsche Auswahl noch nie gespielt. Nun trifft das 22-köpfige Aufgebot auf die nächste "Unbekannte".

Meister: "Wir kennen sie nicht, sie uns aber auch nicht"

"Japan war insofern eine gute Vorbereitung auf das heutige Spiel, da die Jungs die Portugiesen auch nicht kennen. Sie kennen uns aber auch nicht!", sagt Meister. "Wir haben richtig Bock auf dieses Spiel und freuen uns auf die Aufgabe gegen den Ausrichter des Turniers."

Schon kurz vor Turnierbeginn hatte Meister von "pfeilschnellen Portugiesen" gesprochen. Es dürfte also ein temporeiches Spiel werden, in dem die deutschen U 16-Junioren den nächsten Schritt im "konsequenten und erfolgreichen Umsetzen aller Dinge, die uns wichtig sind" machen können. Nach dem Portugal-Spiel steht noch die abschließende Partie gegen die Niederlande auf dem Programm. Diese Partie findet am Mittwoch (14. Februar) ab 14.30 Uhr statt.

