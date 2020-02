U 16-Tickets für Italien-Spiele erhältlich

Zwei Heimländerspiele in Hessen: Die deutsche U 16-Nationalmannschaft trifft auf die Auswahl Italiens - und das gleich doppelt. Der erste Vergleich findet am 27. März (11 Uhr) im Georg-Gaßmann-Stadion in Marburg statt, das zweite Aufeinandertreffen folgt am 30. März (11 Uhr) im Enwag-Stadion in Wetzlar. Für beide Heimländerspiele sind ab sofort die Tickets erhältlich - sowohl online im Ticketshop als auch vor Ort in der Region. Bei beiden Partien gibt es ein spezielles Kartenangebot für Schulklassen.

"Wir freuen uns sehr auf die beiden Länderspiele in Hessen - zumal wir mit Italien auf einen sehr starken und interessanten Gegner treffen", sagt U 16-Trainer Michael Prus, der den Jahrgang 2004 seit Sommer 2018 betreut. "Wir möchten unsere junge Mannschaft weiterentwickeln, an unserer Spielidee arbeiten und den Jungs neue Erfahrung auf internationalem Niveau ermöglichen. Ich bin sicher, dass die heimische Kulisse die Jungs zusätzlich motivieren wird - und natürlich würden wir uns freuen, wenn viele Schulklassen im Rahmen eines Wandertags zu den Länderspielen kommen."

Gruppentickets für Schulklassen und Vereine ab zwei Euro erhältlich

Der DFB verkauft verschiedene Tickets zwischen zwei und sechs Euro:

Stehplatz / Sitzplatz Marburg: 4,00 Euro / 6,00 Euro

Stehplatz / Sitzplatz Wetzlar: 4,00 Euro / 6,00 Euro

Gruppenticket (ab fünf Personen) Marburg oder Wetzlar: 2,00 Euro pro Ticket für den Stehplatz; 4,00 Euro pro Ticket für den Sitzplatz

Die Eintrittskarten können direkt online via dfb.reservix.de bestellt werden. Die begehrten Gruppentickets, die der DFB in Kooperation mit dem Hessischen Fußball-Verband anbietet, sind ebenfalls im Internet verfügbar. Auch eine telefonische Bestellung unter 0180 / 6050400 ist möglich (0,20 Euro/Anruf aus den Festnetzen, maximal 0,60 Euro/Anruf aus den Mobilfunknetzen). Zudem werden die Karten an folgenden Vorverkaufsstellen angeboten:

Tourist-Information, Erwin-Piscator-Haus, Biegenstraße 15, 35037 Marburg

alle bekannten Reservix- und ADticket-Vorverkaufsstellen

[dfb]