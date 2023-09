U 16 testet in Landshut gegen Österreich

Es geht wieder los: Für die U 16-Junioren beginnt die Länderspielsaison 2023/2024 mit zwei Duellen gegen Nachbar Österreich heute (ab 18 Uhr) und am Montag (ab 11 Uhr) im ebm-papst Stadion in Landshut. DFB-Trainer Marc-Patrick Meister hat dafür 25 Spieler nominiert.

"Wir freuen uns auf die beiden Spiele gegen Österreich in Landshut, wo unsere Länderspielsaison startet", sagt Marc-Patrick Meister. "Dort werden wir anknüpfen an die Elemente, die uns bereits im Mai in Assen wichtig und teilweise auf dem Platz zu sehen waren. Unser Kader besteht aus Spielern, die bereits Länderspiele absolviert haben, aber auch aus Jungs, die erstmals ins deutsche Trikot schlüpfen werden. Hierbei werden wir sie maximal unterstützen."

Tickets für die beiden Vergleiche sind jeweils zum Preis von 5 Euro für Sitzplätze (3 Euro ermäßigt) im DFB-Ticketportal erhältlich.