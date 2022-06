U 16 testet gegen die Niederlande

Klassiker in Nordhorn: Heute (ab 15 Uhr) begrüßen die U 16-Juniorinnen im Sportpark Blanke den niederländischen Nachwuchs. Das Duell gegen "Oranje" ist eines von zwei Spielen, die im Rahmen des Lehrgangs vom 7. bis 16. Juni ausgetragen werden. Am 15. Juni (ab 15 Uhr) misst sich das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer dann mit Dänemark.

Die deutsche Startelf: Farwick - Wileschek, Baum, Gashi, Bünning, Schmidt, Krüger, Milz, Schetter, Sahiti, Gonzales.

"Zum Abschluss unserer Saison stehen noch zwei Highlights mit den Länderspielen gegen die Topnationen Niederlande und Dänermark an, die ein nächster Schritt in der Entwicklung der jungen Spielerinnen sein werden", sagt Loderer. "Das sind die Herausforderungen, die wir suchen".

Für den Lehrgang in Haltern am See und Kiel hatte Loderer einen 24-köpfigen Kader nominiert, elf weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit.