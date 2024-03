U 16 testet erneut gegen Italien

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft trifft im Rahmen ihres Länderspieldoppelpacks in Pirmasens gegen Italien heute (ab 11 Uhr) zum zweiten Mal auf die "Gli Azurri". Den ersten Vergleich am Freitag hatte die Mannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister mit 3:0 durch Tore von Lennart Karl, Alexander Staff und Can Armando Güner gewonnen.

Die deutsche Startelf: Kösters - Abraha, Palma, Hawighorst, Laghrissi, Schnitzer, Vali Fard, Chemwor, Mensah, Creta, Nguefack.

"Es wird ein ordentliches Revanchematch für die Italiener"

"Der Gegner war in der ersten Partie richtig gut", so DFB-Trainer Marc-Patrick Meister. "Es wird ein ordentliches Revanchematch für die Italiener werden, es war am Freitag gegen Ende auch schon hitzig. Wir werden auch die Möglichkeit haben, etwas durchzuwechseln. Wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln und fördern."

Für die Länderspiele in Pirmasens hatten Meister und sein Trainerteam einen 23-köpfigen Kader berufen. Vom 10. bis 13. Juni wartet zum Abschluss des Länderspieljahres ein weiterer Lehrgang mit einem abschließenden Spiel auf den Jahrgang. Gegner und Spielort stehen noch nicht fest.

[dfb]