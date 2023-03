U 16 spielt erneut 1:1 gegen Italien

Keine 72 Stunden nach dem Aufeinandertreffen am vergangenen Freitag standen sich die U 16-Nationalmannschaften von Deutschland und Italien Tirrenia erneut gegenüber. Wie schon im ersten Spiel lautete das Ergebnis am Ende 1:1 (0:1). Nach einem frühen Rückstand durch Manuel Maffessoli (5.) gelang der Mannschaft von Trainer Michael Prus kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich durch den Leipziger Cenny Neumann (52.). Etwas Glück brauchte das deutsche Team in der Nachspielzeit, als Mattia Mosconi (90+5.) die Siegchance vom Elfmeterpunkt liegen ließ.

"Es war ein hochemotionales Spiel, das von beiden Seiten sehr intensiv geführt wurde", sagte Prus. "Es war eine tolle Erfahrung für unsere Jungs, mit zwei Spielen, die uns alles abverlangt haben."

Die nächsten beiden Länderspiele stehen für die U 16 im Mai wieder vor heimischer Kulisse an. Am 25. und 28. Mai heißt der Gegner jeweils Frankreich.