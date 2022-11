U 16 schlägt Wales im Elfmeterschießen

Zum Abschluss des Acht-Nationen-Turniers in Spanien haben die deutschen U 16-Junioren gegen Wales 1:1 (0:0) gespielt. Das anschließende Elfmeterschießen gewann Deutschland 4:1. Torhüter Leon Klanac vom FC Bayern München hielt dabei zwei Strafstöße der Waliser. Den Treffer für Deutschland zum 1:1 erzielte Otto Stange (71.) vom Hamburger SV. Nach einem 1:1 gegen Mexiko und einer späten 1:2-Niederlage gegen England, war es für die Mannschaft von Michael Prus ein versöhnlicher Jahresabschluss.

"Wir waren deutlich überlegen und hatten richtig gute Möglichkeiten, deswegen bin ich mit der Torausbeute nicht zufrieden", resümierte Michael Prus. "Nach dem Rückstand kam Hektik auf, aber wir haben alles versucht um das aufzuholen. Das ist uns dann auch geglückt und wir konnten im Elfmeterschießen gewinnen"

Der nächste Lehrgang der U 16 findet zu Beginn des Jahres (4. bis 15. Januar 2023) erneut in Spanien statt. Am 13. Januar steht gegen die U 17 Costa Ricas ein Länderspiel an.

[dfb]