U 16 schlägt England nach Elfmeterschießen

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal einen Sieg nach regulärer Spielzeit zum Auftakt knapp verpasst. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike Kromp musste sich gegen England im ersten von drei Härtetests binnen fünf Tagen in Vila Real de Santo António nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 (2:0) begnügen. Das anschließende Elfmeterschießen entschied die DFB-Auswahl dann mit 5:4 für sich. Damit erhält Deutschland zwei Punkte, England einen.

Katharina Schäfer (2.) bescherte der deutschen Mannschaft einen Auftakt nach Maß, Helene Schäfer erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0. Nach neun Auswechslungen zur Pause verlor die DFB-Auswahl dann ein wenig den Rhythmus und England kam durch Isabella Fisher (51.) und Jessica Pegram (87.) noch zum Ausgleich.

Kromp: "Wir können zufrieden sein"

"Es war ein sehr griffiger Auftritt in der ersten Halbzeit. Wir waren deutlich besser im Spiel, die Führung war demnach völlig verdient", sagte Kromp. "Die vielen Wechsel haben dann zu einem Bruch beigetragen. Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so präsent und haben mit vielen leichten Fehlern England ins Spiel gebracht. Ich kann den Mädels dennoch keinen Vorwurf machen. Der Sieg nach Elfmeterschießen war ein versöhnlicher Abschluss, wir können zufrieden sein."

Weiter geht es für die U 16-Juniorinnen an der Algarve bereits am Freitag (ab 17 Uhr MEZ) gegen Italien, bevor am Montag (ab 14 Uhr MEZ) zum Abschluss die Niederlande auf die DFB-Auswahl warten.

[dfb]