U 16: Pawlak-Debüt gegen Österreich

Mit zwei Länderspielen in Österreich startet die neu formierte U 16-Nationalmannschaft Anfang September in die Spielzeit 2024/2025. Der ebenfalls neue DFB-Trainer André Pawlak hat für seinen Einstand zwei Torhüter und 20 Feldspieler des Jahrgangs 2009 berufen.

"Ich freue mich sehr auf den anstehenden Lehrgang mit den beiden Länderspielen gegen Österreich", sagt Pawlak, der die Nachfolge des neuen Frauen-Bundestrainers Christian Wück angetreten hat. "Ich bin gespannt, wie die Jungs das umsetzen werden, was sie uns in den vergangenen Wochen in den Lehrgängen am Campus und in den Spielen in ihren Vereinen gezeigt haben. Für mich, mein Trainerteam und auch einen Teil der Spieler ist es die Länderspielpremiere, was den Reiz für die interessante Aufgabe in Österreich zusätzlich erhöht."

Obwohl die DFB-Auswahl in der deutsch-österreichischen Grenzregion in Inzell auf deutscher Seite für eine Woche unterkommt und trainiert, finden die beiden Partie auf österreichischer Seite im Salzburger Land statt. Gespielt wird am heute (ab 16 Uhr) und am Sonntag (ab 11 Uhr) jeweils in der MGG Arena in Grödig. Beide Partien werden hier im Livestream gezeigt.

[dfb]