U 16 mit spätem Remis gegen die Schweiz

Nach dem 2:1 im ersten Duell gegen die Schweiz am Dienstag haben sich die U 16-Junioren dank eines Treffers in der Nachspielzeit im zweiten Spiel gegen die Eidgenossen ein 2:2 (0:2) erkämpft. Aris Bayindir von Hertha BSC schnürte einen Doppelpack für die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück.

Die Schweizer erwischten in Bad Zurzach vor 750 Zuschauern einen Blitzstart und lagen durch Treffer von Arlet Junior Zé (2.) und Samuele Tomeo (6.) früh mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Bayindir in der 60. Minute zunächst für den Anschluss und legte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer nach.

Bereits im November trifft die Mannschaft im Rahmen des nächsten Lehrgangs wieder zusammen und trifft dabei am 11. und 14. November in zwei Duellen auf die Tschechische Republik.