U 16 mit Remis gegen Mexiko

Die deutschen U 16-Junioren sind mit einem Remis in das Acht-Nationen-Turnier in Spanien gestartet. Das Team von DFB-Trainer Michael Prus trennte sich 1:1 (1:0) von Mexiko. Im anschließenden Elfmeterschießen hatten die deutschen Junioren dann mit 2:4 das Nachsehen.

Der Leverkusener Francis Onyeka hatte Deutschland in der 16. Minute in Führung gebracht, Orta Salazar Erick Alan glich kurz nach der Pause für die Mexikaner aus (53.).

Trainer Michael Prus: "Das 1:1 ist verdient"

"Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen, hatten Spielkontrolle und haben unsere Ideen gut umgesetzt. Daher sind wir auch verdient in Führung gegangen", sagte Prus nach der Partie. "Mexiko hat nach dem Rückstand versucht, mehr nach vorne zu spielen und hat das Spiel mehr und mehr in den Griff bekommen. Wir haben es dann nicht geschafft, es gut und klar spielerisch zu lösen. Daher ist das 1:1 verdient. Wir haben alles reingelegt, haben aber auch festgestellt, was Leidenschaft und Intensität bedeutet."

Der nächste Gegner am Freitag heißt entweder Belgien oder England. Der letzte Spieltag ist für Sonntag angesetzt, der Gegner ergibt sich aus dem weiteren Turnierverlauf.