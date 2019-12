Stellt mit ihrem Treffer das zwischenzeitliche 5:1 in Köge her: Sonja Lux

U 16 mit Kantersieg im ersten Dänemark-Test

Deutschlands U 16-Juniorinnen sind mit einem hohen Sieg in die neue Spielzeit gestartet. Das Team von DFB-Trainerin Anouschka Bernhard gewann im Rahmen eines Kaderlehrgangs ihr erstes Länderspiel der Saison in Dänemark 6:1 (0:0).

"Auch wenn das Ergebnis es nicht so ausdrückt, war es heute doch das erwartet schwere Spiel", fasste Bernhard zusammen. "Wir haben uns anfangs etwas schwer getan, dann in der zweiten Halbzeit aber unsere Qualität gezeigt. Mit Zielstrebigkeit sind wir zu unseren Toren gekommen. Insgesamt haben wir die Sache sehr gut gemacht."

Torflut im zweiten Durchgang

Im Capelli Sport Stadion im dänischen Köge sahen die 384 anwesenden Zuschauer zunächst eine torlose erste Halbzeit, ehe im zweiten Durchgang die Treffer praktisch wie am Fließband fielen. Jonna Brengel (51.) brachte das deutsche Team kurz nach der Halbzeitpause in Führung. Diese egalisierte die dänische Spielführerin Mille Bech per Konter in der 59. Minute.

Praktisch im Gegenzug fiel dann aber der erneute Führungstreffer des deutschen Teams: Wieder war Brengel (60.) zur Stelle. Kurz darauf schnürte auch Ahlem Ammar (63./65.) einen Doppelpack. In der Schlussphase stellten Sonja Lux mit einem Foulelfmeter in der 81. Minute und Vanessa Diehm (85.) das 6:1-Endergebnis her.

Das heutige Spiel bildete den Auftakt eines Dänemark-Doppelpacks der deutschen Mannschaft. Bereits am kommenden Donnerstag (ab 11 Uhr) treten die U 16-Juniorinnen erneut gegen das Team der skandinavischen Nachbarn an. Austragungsort ist dann wieder das Stadion in Köge.

[dfb]