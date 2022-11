U 16 mit 24 Spielerinnen gegen Norwegen

Die deutschen U 16-Juniorinnen treffen in Münster in zwei Länderspielen auf Norwegen. Für den Lehrgang hat DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp nun ihren Kader nominiert, der drei Torhüterinnen und 21 Feldspielerinnen umfasst.

"Wir freuen uns auf die ersten beiden Länderspiele mit dem neuen U 16-Jahrgang in dieser Saison", sagt Kromp. "Aus den beiden Länderspielen gegen gewohnt gut strukturierte Norwegerinnen werden wir sicherlich viele gute Erkenntnisse für die weitere Zusammenarbeit mit dem neu formierten Team ziehen können."

Das erste Aufeinandertreffen mit dem norwegischen Nachwuchs ist am 17. November (ab 16 Uhr). Am 19.November (ab 18.30 Uhr) kommt es zum schnellen Wiedersehen, beide Partien werden im Preußenstadion in Münster ausgetragen.